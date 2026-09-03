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Росія атакувала видобувні активи "Нафтогазу": пошкоджено об'єкти "Укрнафти"

Атака на обʼєкти "Нафтогаз"
Росія атакувала видобувні активи "Нафтогазу" / Нафтогаз

Російські війська атакували видобувні активи Групи "Нафтогаз". Уночі під ворожим ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти", унаслідок чого зафіксовано численні влучання та спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Групи "Нафтогаз".

На підприємствах зупинили пошкоджене обладнання, профільні фахівці оцінюють наслідки атаки. 

Працівники під час обстрілу перебували в укриттях, тому постраждалих немає. Ліквідацію займань та оперативну роботу забезпечили рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, раніше Росія завдала удару по Одеській ТЕЦ. Увечері 31 серпня російські війська атакували ракетами та дронами станцію, яка також входить до структури "Нафтогазу", пошкодивши частини основного й допоміжного обладнання.

Автор:
Максим Кольц

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