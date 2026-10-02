Швейцария выделит $170 млн на восстановление Украины

Швейцария выделит 135 млн. швейцарских франков, или почти $170 млн., на реализацию еще восьми проектов по восстановлению Украины. Финансирование получат проекты в сфере энергетики, общественного транспорта и водоснабжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Федерального совета Швейцарии.

Проекты в Украине будут реализовываться швейцарскими компаниями.

"Правительство Швейцарии приняло решение о поддержке еще восьми проектов по восстановлению, реализуемых швейцарскими компаниями в секторах энергетики, общественного транспорта и водоснабжения. Объем финансирования составляет 135 млн швейцарских франков", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария объявила третий конкурс проектов по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями с бюджетом 50 млн. швейцарских франков.