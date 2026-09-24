Швейцария выделит 3,6 млн долларов на хранение украинского зерна

Швейцария направит 3 млн швейцарских франков (3,63 млн долларов) на временное хранение украинского зерна в рамках проекта ФАО из-за проблем с морским экспортом. Еще 6 млн. франков планируют выделить в течение трех лет на развитие органического сектора.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Из-за ограниченных возможностей морского экспорта под риском остается до 30 млн тонн украинской агропродукции. Поэтому дополнительные мощности временного хранения должны дать производителям возможность не продавать или терять урожай из-за невозможности быстро вывезти его за границу.

Проект ФАО предусматривает не только поддержку хранения зерна, но и ваучерную помощь малым фермерам в подготовке к следующему производственному сезону.

Украинская сторона предлагает распределять такую помощь через Государственный аграрный реестр. Через него уже сформирована потребность производителей в зерновых рукавах.

Отдельно Швейцария планирует в течение следующих трех лет выделить 6 млн. франков на развитие украинского органического сектора.

Украина также рассматривает развитие переработки молочного и мясного секторов как способ компенсировать ограничение экспорта. Речь идет о продаже меньших физических объемов продукции, но с более высокой добавленной стоимостью.

Для украинского бизнеса готовят программу на 30 млн франков

Помимо поддержки агросектора швейцарская сторона представила отдельную программу объемом 30 млн франков для украинского бизнеса.

Она будет включать в себя агробизнес, пищевую и деревообрабатывающую промышленность и предусматривать гранты для малых и средних предприятий, бизнес-ассоциаций и органов власти. Запуск программы намечен на начало ноября.

Швейцарскую сторону на переговорах представлял делегат Федерального совета Швейцарии по Украине, посол Жак Гербер. Именно так его должность определяет швейцарское правительство.

Напомним, ранее Литва согласилась помочь с хранением зерна на фоне проблем с морским экспортом. В августе Украина отгрузила за границу лишь около трети потенциального объема агропродукции, а более 30 млн. тонн урожая в год могут остаться невывезенными.

Добавим, по оценкам аграрного рынка, из-за остановки морского экспорта внутри страны может накопиться 27–32 млн тонн зерновых и масличных сверх возможностей оперативного экспорта. Это создает дополнительный спрос на хранение и оказывает давление на внутренние цены.