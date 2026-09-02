Украина теряет миллиарды из-за блокировки портов: как Литва поможет спасти зерновой экспорт

Украина и Литва усиливают взаимодействие по развитию альтернативной логистики, хранению зерна и противодействию незаконному обороту агропродукции, которую Россия вывозит с временно оккупированных территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом во время онлайн-встречи договорились министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий и глава Минсельхоза Литвы Кястутис Мажейко.

Кризис морского экспорта

Министр проинформировал коллегу о тяжелой ситуации в портах Большой Одессы, где гражданское судоходство оказалось под ударами РФ. Поэтому в августе Украина отгрузила за границу лишь треть от потенциального объема агропродукции.

Сухопутные пути, Дунай и Пути солидарности не способны полностью заменить глубоководные порты. Если ситуация с морем не изменится, более 30 миллионов тонн урожая в год останутся невывезенными, а прямые финансовые потери превысят 10 миллиардов долларов.

Для решения проблемы Литва уже рассматривает запрос Киева о помощи по временному хранению зерна.

Борьба с ворованным зерном

Отдельным блоком стороны обсудили блокировку краденого россиянами зерна, ведь урожай на оккупированных землях оценивается в 9,5–10 миллионов тонн. Украина призывает усилить проверки происхождения зерновых, следующих из РФ через балтийские порты.

В ответ литовская сторона подтвердила готовность делиться опытом контроля и пригласила Украину в координацию на уровне Совета ЕС (AGRIFISH).

Напомним, в следующем году производство зерновых и масличных культур в Украине может сократиться вдвое – до 40 млн тонн. Риск связан с возможным сокращением посевных площадей, если нынешние сложные условия для аграриев из-за блокады портов сохранятся.