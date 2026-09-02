Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в Москву после заявлений Зеленского о ситуации с воздушным пространством РФ

После предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает российское издание Meduza.

Отмечается, что турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus отменила рейс из Бодрума в Москву, который должен был вылететь в 00:05 в ночь на 2 сентября.

По словам пассажиров рейса РС1456, им заявили, что все турецкие авиакомпании отменили рейсы из-за ситуации с воздушным пространством.

"Что ждать мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты", - сказали в авиакомпании.

На табло аэропорта Внуково отменены также несколько рейсов Pegasus, которые должны были вылететь из Москвы — два в Стамбул, один в Бодрум и один в Даламан.

Кроме того, в течение ночи и утра, судя по табло, также были отменены как минимум два рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, один рейс авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх и один рейс авиакомпании Ширак Авиа в Ереван.

При этом в ночь на 2 сентября в аэропорту Внуково вводились временные ограничения по соображениям безопасности.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными . Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

Глава государства предупредил, что война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Поэтому акции российского "Аэрофлота" стремительно обвалились на Московской бирже.