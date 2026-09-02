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Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в Москву после заявлений Зеленского о ситуации с воздушным пространством РФ
После предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает российское издание Meduza.
Отмечается, что турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus отменила рейс из Бодрума в Москву, который должен был вылететь в 00:05 в ночь на 2 сентября.
По словам пассажиров рейса РС1456, им заявили, что все турецкие авиакомпании отменили рейсы из-за ситуации с воздушным пространством.
"Что ждать мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты", - сказали в авиакомпании.
На табло аэропорта Внуково отменены также несколько рейсов Pegasus, которые должны были вылететь из Москвы — два в Стамбул, один в Бодрум и один в Даламан.
Кроме того, в течение ночи и утра, судя по табло, также были отменены как минимум два рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул, один рейс авиакомпании Nesma Airlines в Шарм-эль-Шейх и один рейс авиакомпании Ширак Авиа в Ереван.
При этом в ночь на 2 сентября в аэропорту Внуково вводились временные ограничения по соображениям безопасности.
Что предшествовало
В вечернем обращении 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными . Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.
Глава государства предупредил, что война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.
"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.
Поэтому акции российского "Аэрофлота" стремительно обвалились на Московской бирже.