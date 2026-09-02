Турецькі авіакомпанії скасовують рейси до Москви після заяв Зеленського про ситуацію з повітряним простором РФ

Після попередження президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Росією турецькі авіакомпанії почали скасовувати рейси до Москви.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє російське видання Meduza

Зазначається, що турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus відмінила рейс з Бодрума до Москви, який мав вилетіти о 00:05 в ніч проти 2 вересня.

За словами пасажирів рейсу РС1456, їм заявили, що всі турецькі авіакомпанії скасували рейси через ситуацію з повітряним простором.

"Що очікувати ми не знаємо, наша турецька сторона забороняє вильоти", - сказали в авіакомпанії.

На табло аеропорту Внуково скасованими значаться також кілька рейсів Pegasus, які мали вилетіти з Москви — два до Стамбула, одного до Бодрума і одного до Даламана.

Крім того, протягом ночі та ранку, судячи з табло, також було скасовано як мінімум два рейси авіакомпанії Turkish Airlines до Стамбула, один рейс авіакомпанії Nesma Airlines до Шарм-ель-Шейху та один рейс авіакомпанії «Ширак Авіа» до Єревану.

При цьому у ніч на 2 вересня в аеропорту Внуково вводили тимчасові обмеження з міркувань безпеки.

Що передувало

У вечірньому зверненні 1 вересня Володимир Зеленський заявив, що через українську відповідь на російську агресію польоти над територією РФ ставатимуть дедалі небезпечнішими. Президент закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку враховувати нові ризики, пов’язані з активністю українських безпілотників у російському небі.

Глава держави попередив, що війна, розв’язана Росією, фактично призводить до поступового закриття її повітряного простору для цивільної авіації.

"Російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо... У небі Росії закінчились безпечні моменти", – підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова за потреби тимчасово призупинити удари на окремих напрямках, якщо це сприятиме дипломатичним переговорам і подальшому просуванню мирного процесу.

Через це акції російського "Аерофлоту" стрімко обвалилися на Московській біржі.