UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Наличный курс:

USD

44,75

44,65

EUR

52,00

51,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Nova Post начала работать в Канаде: сколько стоит доставка в Украину

Nova Post
Nova Post запустила доставку между Украиной и Канадой/Фото: Nova Post

Компания Nova Post начала предоставлять услуги в Канаде, которая стала 18 страной в ее международной сети. Клиентам доступна пересылка документов и посылок весом до 30 кг между Украиной и Канадой. Срок транспортировки составляет от 5 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оператора.

Отправление из Канады можно оформить онлайн через сайт или приложение Nova Post. Передать посылку можно курьеру или в один из 1100 партнерских пунктов UPS Store.

Сколько стоит доставка

Стоимость отправки из Канады в Украину зависит от веса:

  • до 1 кг - 37 канадских долларов (CAD);
  • до 2 кг - CAD 47;
  • до 10 кг - CAD 99;
  • до 30 кг - CAD 215.

По информации компании, украинские товары можно отправлять в Канаду без ввозной пошлины в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Для большинства таких отправлений уплачивается HST (налог на товары по продажам).

Посылки стоимостью в CAD 20, что указано в предоставленной информации как около 625 грн, вообще не облагаются налогом.

По данным Nova Post, к запуску работы в Канаде компания уже проработала более 3000 отправлений между странами. Большинство из них представляли товары украинских производителей.

Напомним, в июле Nova Post начала сотрудничество с польской сетью Orlen Paczka, в результате чего ее клиентам в Польше стали доступны около 15 тысяч дополнительных точек получения отправлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности