Nova Post начала работать в Канаде: сколько стоит доставка в Украину

Компания Nova Post начала предоставлять услуги в Канаде, которая стала 18 страной в ее международной сети. Клиентам доступна пересылка документов и посылок весом до 30 кг между Украиной и Канадой. Срок транспортировки составляет от 5 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оператора.

Отправление из Канады можно оформить онлайн через сайт или приложение Nova Post. Передать посылку можно курьеру или в один из 1100 партнерских пунктов UPS Store.

Сколько стоит доставка

Стоимость отправки из Канады в Украину зависит от веса:

до 1 кг - 37 канадских долларов (CAD);

до 2 кг - CAD 47;

до 10 кг - CAD 99;

до 30 кг - CAD 215.

По информации компании, украинские товары можно отправлять в Канаду без ввозной пошлины в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). Для большинства таких отправлений уплачивается HST (налог на товары по продажам).

Посылки стоимостью в CAD 20, что указано в предоставленной информации как около 625 грн, вообще не облагаются налогом.

По данным Nova Post, к запуску работы в Канаде компания уже проработала более 3000 отправлений между странами. Большинство из них представляли товары украинских производителей.

Напомним, в июле Nova Post начала сотрудничество с польской сетью Orlen Paczka, в результате чего ее клиентам в Польше стали доступны около 15 тысяч дополнительных точек получения отправлений.