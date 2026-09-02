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Nova Post почала працювати в Канаді: скільки коштує доставка в Україну

Nova Post
Nova Post запустила доставку між Україною та Канадою / Фото: Nova Post

Компанія Nova Post розпочала надавати послуги в Канаді, яка стала 18-ю країною в її міжнародній мережі. Клієнтам доступне пересилання документів і посилок вагою до 30 кг між Україною та Канадою. Термін транспортування становить від 5 днів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оператора.

Відправлення з Канади можна оформити онлайн через сайт або застосунок Nova Post. Передати посилку можна кур'єру або в один із 1 100 партнерських пунктів UPS Store.

Скільки коштує доставка

Вартість відправлення з Канади в Україну залежить від ваги:

  • до 1 кг — 37 канадських доларів (CAD); 
  • до 2 кг — CAD 47; 
  • до 10 кг — CAD 99; 
  • до 30 кг — CAD 215.

За інформацією компанії, українські товари можна надсилати до Канади без ввізного мита відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Для більшості таких відправлень сплачується HST (податок на товари із продажів).

Посилки вартістю до CAD 20, що вказано в наданій інформації як близько 625 грн, взагалі не оподатковуються.

За даними Nova Post, до запуску роботи в Канаді компанія вже опрацювала понад 3 000 відправлень між країнами. Більшість із них становили товари українських виробників.

Нагадаємо, у липні Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею Orlen Paczka, унаслідок чого її клієнтам у Польщі стали доступні близько 15 тисяч додаткових точок отримання відправлень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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