В Ізмаїлі продають зерновий склад на 15 тисяч тонн за $650 тисяч

В Ізмаїлі Одеської області виставили на продаж припортовий зерновий складський комплекс потужністю до 15 тис. тонн одночасного зберігання. Об’єкт розташований приблизно за 1,5 км від портової інфраструктури на Дунаї, має власну залізничну колію, дві вагові та земельну ділянку площею 1 га. Вартість комплексу становить $650 тис.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Продаж зернового складу в Ізмаїлі

Комплекс призначений для приймання, накопичення, зберігання та подальшого відвантаження зернових, олійних культур та інших сипучих вантажів автомобільним і залізничним транспортом.

Однією з основних переваг об’єкта є його близькість до порту Ізмаїла. Комплекс може використовуватися як зерновий склад, логістичний майданчик або база для формування експортних партій продукції.

Залізнична інфраструктура

На територію комплексу заходить власна залізнична колія, яка дозволяє одночасно розміщувати до 11 вагонів. Це дає змогу організовувати приймання та відвантаження великих партій вантажів безпосередньо зі складу.

На території також є залізнична та автомобільна вагові, що дозволяють контролювати вагу вантажів під час роботи із залізничним і автомобільним транспортом.

Основу складського комплексу становлять криті приміщення арочного типу для підлогового зберігання. Їх можна використовувати для зберігання пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, ріпаку, сої, шроту, компонентів комбікормів та інших сипучих вантажів.

Площа та інфраструктура

Земельна ділянка, на якій розташований комплекс, має площу 1 га.

На території є складські приміщення, залізнична колія, дві вагові, внутрішні проїзди, технологічні майданчики та допоміжні будівлі й споруди.

Значну частину території займає бетоноване покриття, що забезпечує рух великовантажного автотранспорту, навантажувачів і зерноперевантажувальної техніки.

До комплексу підведені електропостачання та газопостачання.

За умовами пропозиції, на продаж виставлено 100% частки бізнесу. Ціна комплексу становить $650 тис.

Нагадаємо, Україна вичерпала квоту на безмитні поставки пшениці до ЄС. Подальший експорт передбачає сплату мита, через що українське зерно втрачає конкурентоспроможність на європейському ринку.