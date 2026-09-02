Нафта дорожчає через нові удари США та Ірану: дизпаливо в Україні вже піднялося в ціні

Світові ціни на дизпаливо різко зросли після нової хвилі бойових дій між США та Іраном. В Україні оптові ціни також піднялися, а частина АЗС уже змінила розцінки.

Як пише Dilo, про це повідомляє Enkorr.

Що відбувається на світовому ринку

1 вересня ф'ючерси на газойль у Лондоні після атак на два супертанкери на виході з Ормузької протоки та ударів по американських силах у регіоні піднімалися приблизно до $1 460 за тонну. Це був найвищий рівень із початку квітня.

За підсумками сесії газойль коштував у середньому $1 367 за тонну, що на $62 більше, ніж днем раніше. Станом на 8:10 2 вересня ICE Gasoil торгувався близько $1 440 за тонну.

Ситуація на оптовому ринку України

Зміна світових котирувань вплинула на внутрішній ринок України. 2 вересня у першій половині дня дизельне пальне на півдні торгувалося в межах 84,70-85,50 грн/л, а на заході — 85,50-86 грн/л. До обіда ціни зросли до 86 грн/л на південному напрямку та до 86-87 грн/л на західному.

Фахівці ринку зазначають, що на півдні зростання стримували окремі демпінгові пропозиції, зокрема компанія VST у середині дня пропонувала пальне за 84,50 грн/л. На заході дешевші поставки забезпечував трубопровідний транспорт і імпорт словацького ресурсу, прив'язаний до середньомісячного котирування CIF NWE.

Підвищення цін на АЗС

Зростання гуртових цін почало транслюватися на роздрібний ринок. На ранок 2 вересня мережі WOG, UPG і SOCAR підвищили вартість дизельного пального на 1 грн/л. Ціни встановилися на таких позначках: WOG — 94,90 грн/л; UPG — 90,90 грн/л; SOCAR — 95,90 грн/л.

На думку аналітиків, світові цінові рекорди створюють умови для подальшого зростання вартості пального в роздрібних мережах.

Раніше повідомлялося, що ринок пального зустрічає осінь з оптимізмом: європейські котирування падають, а слідом за ними дешевшають бензин та дизель на українських заправках.