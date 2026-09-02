Малина стрімко дорожчає: як скорочення врожаю змінило вартість ягоди

Малиновий сезон 2026 року в Україні відзначився стрибком закупівельних цін, які в окремі періоди сягали 193–195 грн/кг без ПДВ для заморожування та переробки.

Як пише Dilo, про це в коментарі SEEDS розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

Попри те, що валовий збір ягоди виявився нижчим за минулорічний, висока вартість сировини дозволила виробникам зберегти виручку.

"Я б не поспішав з рекордом по об’ємах, точно. Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому. У грошовому виразі може бути і рекорд або повторення минулорічного, тому що ціна на малину в цьому році ще вища, ніж минулого", — зазначає експерт.

За словами президента УПОА, ціни на малину, яку закуповували для подальшої переробки та заморожування, доходили до 193–195 грн/кг без ПДВ.

Експортна залежність

Водночас український ринок малини залишається глибоко експортоорієнтованим: близько 90–95% виробленої продукції спрямовується на зовнішні ринки, переважно до країн ЄС.

Дефіцит якісної ягоди в Україні та скорочення врожаю в Європі змусили переробників конкурувати за обмежені обсяги сировини, що й спровокувало рекордне цінове зростання.

Дефіцит рук та ризики для галузі

Головним стримувальним фактором для розширення плантацій залишається дефіцит робочої сили, адже малину збирають виключно вручну.

Експерти застерігають, що надто високі ціни несуть ризики: європейські кондитери та виробники напоїв можуть почати змінювати рецептури на користь дешевших ягід.

Тому для українських виробників ключовим питанням наступних сезонів буде не просто нарощування гектарів, а підвищення врожайності, якості, продуктивності праці та здатності стабільно постачати стандартизовану сировину для заморожування.

Нагадаємо, Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн. Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.