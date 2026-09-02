Малина стремительно дорожает: как сокращение урожая изменило стоимость ягоды

Малиновый сезон 2026 года в Украине отметился скачком закупочных цен, которые в отдельные периоды достигали 193–195 грн/кг без НДС для замораживания и переработки.

Как пишет Dilo, об этом в комментарии SEEDS рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

Несмотря на то, что валовой сбор ягоды оказался ниже прошлогоднего, высокая стоимость сырья позволила производителям сохранить выручку.

"Я бы не торопился с рекордом по объемам, точно. Как мне кажется, малины в этом году меньше, чем в прошлом. В денежном выражении может быть и рекорд или повторение прошлогоднего, потому что цена на малину в этом году еще выше, чем в прошлом", - отмечает эксперт.

По словам президента УПОА, цены на малину, закупаемую для дальнейшей переработки и замораживания, доходили до 193–195 грн/кг без НДС.

Экспортная зависимость

В то же время, украинский рынок малины остается глубоко экспортоориентированным: около 90–95% производимой продукции направляется на внешние рынки, преимущественно в страны ЕС.

Дефицит качественной ягоды в Украине и сокращение урожая в Европе заставили переработчиков конкурировать за ограниченные объемы сырья, что и спровоцировало рекордный ценовой рост.

Дефицит рук и риски для отрасли

Главным сдерживающим фактором для расширения плантаций остается дефицит рабочей силы, ведь малину собирают исключительно вручную.

Эксперты предостерегают, что слишком высокие цены несут риски: европейские кондитеры и производители напитков могут начать менять рецептуры в пользу более дешевых ягод.

Поэтому для украинских производителей ключевым вопросом следующих сезонов будет не просто наращивание гектаров, а повышение урожайности, качества, производительности труда и способность стабильно поставлять стандартизированное сырье для замораживания.

Напомним, Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026 годов, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в €223,8 млн. Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.