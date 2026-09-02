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Нефть дорожает из-за новых ударов США и Ирана: дизтопливо в Украине уже поднялось в цене

АЗС
Дизтопливо в Украине дорожает / Depositphotos

Мировые цены на дизтопливо резко выросли после новой волны боевых действий между США и Ираном. В Украине оптовые цены тоже поднялись, а часть АЗС уже изменила цены.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Enkorr.

Что происходит на мировом рынке

1 сентября фьючерсы на газойль в Лондоне после атак на два супертанкера на выходе из Ормузского пролива и ударов по американским силам в регионе поднимались примерно до $1 460 за тонну. Это был самый высокий уровень с начала апреля.

По итогам сессии газойль стоил в среднем $1367 за тонну, что на $62 больше, чем днем ранее. По состоянию на 8:10 2 сентября ICE Gasoil торговалось около $1 440 за тонну.

Ситуация на оптовом рынке Украины

Смена мировых котировок повлияла на внутренний рынок Украины. 2 сентября в первой половине дня дизельное топливо на юге торговалось в пределах 84,70-85,50 грн/л, а на западе - 85,50-86 грн/л. К обеду цены выросли до 86 грн/л на южном направлении и до 86-87 грн/л на западном.

Специалисты рынка отмечают, что на юге рост сдерживали отдельные демпинговые предложения, в частности, компания VST в середине дня предлагала горючее за 84,50 грн/л. На мероприятии более дешевые поставки обеспечивал трубопроводный транспорт и импорт словацкого ресурса, привязанный к среднемесячной котировке CIF NWE.

Повышение цен на АЗС

Рост оптовых цен начал транслироваться на розничный рынок. К утру 2 сентября сети WOG, UPG и SOCAR повысили стоимость дизельного горючего на 1 грн/л. Цены установились на следующих отметках: WOG - 94,90 грн/л; UPG - 90,90 грн/л; SOCAR - 95,90 грн/л.

По мнению аналитиков, мировые ценовые рекорды создают условия для дальнейшего роста стоимости горючего в розничных сетях.

Ранее сообщалось, что рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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