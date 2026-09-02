Из-за неподачи документов: НБУ применил меру влияния к компании

Национальный банк Украины применил к ООО "Кредитпроминвест" меру влияния из-за неподачи документов, предусмотренных законодательством, в связи с увеличением уставного капитала в 2025 году. Компания должна устранить обнаруженные нарушения.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

О мере влияния НБУ

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 31 августа 2026 года.

Основанием для применения мероприятия стало непредставление "Кредитпроминвестом" в НБУ необходимых документов в связи с увеличением размера уставного капитала в 2025 году.

Речь идет о документах, предусмотренных Положением об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденным постановлением правления НБУ №199 от 29 декабря 2023 года.

Компания должна устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 22 сентября 2026 года.

Решение НБУ является мерой надзорного реагирования и касается именно невыполнения компанией установленного требования по подаче соответствующих документов.

Напомним, ранее НБУ применил меру влияния к компании из-за нарушения требований санкций. Тогда письменная оговорка получила ЧАО "Запорожсвязьсервис" за ненадлежащее исполнение санкционного законодательства.