Через неподання документів: НБУ застосував захід впливу до компанії

Національний банк України застосував до ТОВ “Кредитпромінвест” захід впливу через неподання документів, передбачених законодавством, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу у 2025 році. Компанія має усунути виявлені порушення.

Про це повідомляє Dilo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Про захід впливу НБУ

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2026 року.

Підставою для застосування заходу стало неподання "Кредитпромінвестом" до НБУ необхідних документів у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу у 2025 році.

Йдеться про документи, передбачені Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою правління НБУ №199 від 29 грудня 2023 року.

Компанія має усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 22 вересня 2026 року.

Рішення НБУ є заходом наглядового реагування та стосується саме невиконання компанією встановленої вимоги щодо подання відповідних документів.

Нагадаємо, раніше НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення вимог щодо санкцій. Тоді письмове застереження отримало ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс" за неналежне виконання санкційного законодавства.