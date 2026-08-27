НБУ застосував захід впливу до компанії через порушення вимог щодо санкцій

Національний банк України застосував до ПрАТ “Запоріжзв’язоксервіс” письмове застереження через неналежне виконання вимог санкційного законодавства. Рішення регулятор ухвалив 25 серпня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про захід впливу

Як повідомили в НБУ, компанія неналежно виконала вимоги постанови правління Нацбанку №65 від 11 травня 2023 року, яка регулює порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зокрема, внутрішні документи "Запоріжзв’язоксервісу" щодо виконання санкційних вимог не містили окремих процедур, передбачених відповідним положенням НБУ.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 25 серпня 2026 року.

Йдеться саме про письмове застереження - захід впливу, який регулятор застосував через виявлене порушення вимог санкційного законодавства.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс" - українське акціонерне товариство, зареєстроване 13 липня 1994 року.

Статутний капітал товариства становить 13,3 млн грн.

Основний вид діяльності - надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Серед інших напрямів роботи - грошове посередництво та допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.

Керівником та одним із підписантів товариства є Олександр Іщенко, який обіймає посаду з 2014 року. Ще одним підписантом зазначений Юрій Коміссаров.

Згідно з даними реєстру, держава не володіє часткою в компанії. Учасниками товариства є акціонери відповідно до реєстру незалежного реєстратора.

Кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи зазначений Геннадій Ганзін.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у ПрАТ “Страхові гарантії України” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили в межах процедури добровільного виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.