Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

44,78

44,69

EUR

52,15

52,00

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній: що відомо

НБУ
НБУ відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових установ / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ. Причиною стало невиконання ними рішень Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про заходи впливу

Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ - ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" та ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон".

Підставою для такого рішення стало невиконання компаніями вимог пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг. Документ затверджений постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 зі змінами.

Зокрема, ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" не виконало рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13 липня 2026 року № 21/511-рк.

Своєю чергою ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон" не виконало рішення цього ж Комітету від 13 липня 2026 року № 21/510-рк.

Відповідні рішення про відкликання ліцензій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 серпня 2026 року.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у ПрАТ “Страхові гарантії України” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили в межах процедури добровільного виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності