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НБУ відкликав ліцензії у двох фінансових компаній: що відомо
Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ. Причиною стало невиконання ними рішень Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Про заходи впливу
Національний банк України відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у двох небанківських фінансових установ - ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" та ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон".
Підставою для такого рішення стало невиконання компаніями вимог пункту 43 глави 3 розділу II Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг. Документ затверджений постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 зі змінами.
Зокрема, ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" не виконало рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 13 липня 2026 року № 21/511-рк.
Своєю чергою ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон" не виконало рішення цього ж Комітету від 13 липня 2026 року № 21/510-рк.
Відповідні рішення про відкликання ліцензій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 серпня 2026 року.
Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію на здійснення страхової діяльності у ПрАТ “Страхові гарантії України” та виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. Рішення ухвалили в межах процедури добровільного виходу страховика з ринку шляхом виконання страхового портфеля.