НБУ отозвал лицензии у двух финансовых компаний: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у двух небанковских финансовых учреждений. Причиной стало невыполнение ими решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мерах воздействия

Национальный банк Украины отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у двух небанковских финансовых учреждений – ООО "Кредит Инвестмент Груп" и ООО "Финансовая компания "Фалькон".

Основанием такого решения стало невыполнение компаниями требований пункта 43 главы 3 раздела II Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг. Документ утвержден постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 с изменениями.

В частности, ООО "Кредит Инвестмент Групп" не выполнило решение Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 13 июля 2026 года № 21/511-рк.

В свою очередь ООО "Финансовая компания "Фалькон" не выполнило решение этого же Комитета от 13 июля 2026 г. № 21/510-рк.

Соответствующие решения об отзыве лицензий Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 августа 2026 года.

Напомним, НБУ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности в ЧАО "Страховые гарантии Украины" и исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений. Решение было принято в рамках процедуры добровольного выхода страховщика с рынка путем выполнения страхового портфеля.