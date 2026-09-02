Держбанкам знову дозволили використовувати платформу OpenMarket для продажу окремих активів

Державні банки отримали можливість виставляти на аукціони OpenMarket заставне та власне майно. Відновлення торгів дасть змогу виставити на онлайн-ринок сотні об'єктів для приватних покупців та інвесторів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінюсту.

Це передбачає постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2026 року №719.

"Державне підприємство "СЕТАМ", що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, готове відновити співпрацю з державними банками щодо реалізації їхнього майна через електронний аукціон OpenMarket", — пояснили у відомстві.

Що продаватимуть

Йдеться про додатковий спосіб реалізації майна. Через OpenMarket можуть продаватися, зокрема, нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, виробничі комплекси, права вимоги та інші активи. Рішення про використання цього способу продажу банки прийматимуть у межах чинних правил.

СЕТАМ уже співпрацював із державними банками — Ощадбанком, ПриватБанком, Укргазбанком та Укрексімбанком.

За весь період через OpenMarket реалізували активи:

ПриватБанку — на понад 2,2 млрд грн;

Укргазбанку — на понад 2,1 млрд грн;

Укрексімбанку — майже на 2 млрд грн;

Ощадбанку — на понад 1,3 млрд грн.

Загальна вартість реалізованих активів чотирьох державних банків перевищила 7,6 млрд грн.

Що таке OpenMarket

OpenMarket — державна електронна система, через яку майно продають на онлайн-аукціонах. Платформа працює в Україні з 2014 року та належить до сфери управління Міністерства юстиції.

За даними відомства, загалом через систему реалізували активи на понад 28,3 млрд грн.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року через електронний аукціон OpenMarket продали майна на понад 1,2 млрд грн. Сума реалізації арештованих активів зросла на 53,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.