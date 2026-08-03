СЕТАМ назвав результати продажу арештованого майна за перше півріччя

У першому півріччі 2026 року через електронний аукціон OpenMarket продали майна на понад 1,2 млрд грн. Сума реалізації арештованих активів зросла на 53,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

За шість місяців на платформі відбувся 2701 успішний онлайн-аукціон.

Завдяки конкуренції між учасниками торгів кінцева вартість проданого майна перевищила сукупні стартові ціни лотів на 57,9 млн грн.

Однією з найбільших угод першого півріччя став продаж недобудованого хмарочоса Sky Towers у Києві. У СЕТАМ назвали його одним із найдорожчих лотів за весь час роботи OpenMarket.

Від початку року підприємство перерахувало до державного бюджету 14,2 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів.

OpenMarket працює з 2014 року як електронна платформа для продажу майна через відкриті онлайн-аукціони. За підсумками 2025 року СЕТАМ сплатив до бюджету 78,7 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Зауважимо, у 2025 році державне підприємство СЕТАМ сплатило до бюджету 78,7 млн грн податків та реалізувало активів на суму понад 2,2 млрд грн через електронний аукціон OpenMarket. Платформа дозволяє перетворювати арештоване, проблемне та інше майно на фінансовий ресурс.