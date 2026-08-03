Аграріям можуть продовжити пільгові кредити через проблеми з морським експортом

Уряд готує продовження пільгового кредитування, державні гарантії та пом’якшення банківських вимог для аграріїв через ускладнення морського експорту. Рішення мають забезпечити фінансування осінньої посівної та підготовку до весняної кампанії 2027 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Мінагрополітики спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком, банками та аграрними асоціаціями опрацьовує кілька механізмів підтримки:

продовження кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для поповнення обігових коштів;

використання державних гарантій;

пом’якшення вимог банків до агровиробників;

залучення фінансування під заставу вже зібраного врожаю.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, Мінфін завершує розподіл державних гарантій між банками, а НБУ працює над зміною вимог до аграріїв як позичальників.

Потреба у додатковому фінансуванні виникла після тимчасового призупинення заходу суден до портів Великої Одеси внаслідок російських атак на цивільні судна.

У Мінагрополітики порівнюють нинішні проблеми з морським експортом із ситуацією на початку повномасштабного вторгнення. Водночас уряд планує використовувати альтернативні маршрути для перевезення аграрної продукції.

Одним із основних напрямів залишатиметься Дунайський коридор. Також планують активніше використовувати сухопутні маршрути та понад десять сухих портів, створених на західному кордоні України під час повномасштабної війни.

Фінансові та логістичні рішення мають допомогти аграріям провести польові роботи, виконати експортні контракти та не допустити зупинки виробничого циклу.

Додамо, Кабмін готує програму пільгових кредитів під заставу зерна для аграріїв, які постраждали через зупинку експорту через порти Великої Одеси. Це допоможе фермерам провести осінню посівну та уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.