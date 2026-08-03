Росія за липень 124 рази атакувала українські порти та цивільні судна

Унаслідок чергової російської атаки на транспортну інфраструктуру Одещини та цивільні судна у портах Великої Одеси й Дунайського регіону постраждали 10 людей. За липень було зафіксовано 124 удари по морських портах, суднах біля причалів і в Українському морському коридорі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Постраждалим надають медичну допомогу. На місцях атак триває ліквідація наслідків.

Лише за перші дні серпня Росія здійснила:

п’ять атак на об’єкти морських портів;

три атаки на цивільні судна у портах;

дві атаки на судна в Українському морському коридорі.

У липні було зафіксовано:

67 атак на об’єкти морських портів;

35 атак на цивільні судна у портах;

22 атаки на судна в морському коридорі.

Під удари потрапляють не лише судна, які виконують рейси або вантажні операції. Росія також атакує цивільний флот, який через попередні пошкодження залишається біля причалів або на якірних стоянках.

Посилення атак на портову інфраструктуру і судна створює ризики для роботи українських портів, морського експорту та міжнародних перевізників. Воно також може впливати на стабільність логістичних маршрутів і постачання української продукції на зовнішні ринки.

Через ці атаки Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море. Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.