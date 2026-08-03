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General Motors запустить власного ШІ-помічника для автомобілів до кінця року

General Motors
General Motors запустить власного ШІ-помічника для автомобілів до кінця року

Американський автовиробник General Motors планує до кінця 2026 року запустити власного віртуального помічника на основі штучного інтелекту. Новий сервіс матиме глибшу інтеграцію із системами автомобіля, ніж нещодавно представлений AI-асистент Gemini від Google.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали CNBC.

Новий помічник використовуватиме дані автомобіля, телеметрію та можливості телематичної платформи OnStar, щоб пропонувати функції, які недоступні універсальним чат-ботам.

Як пояснила директорка з управління продуктами голосових сервісів і штучного інтелекту GM Анна Сантос, до кінця року компанія представить нативного AI-помічника. Він поєднає розмовний штучний інтелект зі знаннями про автомобілі концерну та можливостями системи OnStar.

За її словами, новий цифровий асистент краще розумітиме особливості конкретного транспортного засобу, стиль водіння та потреби власника, що має спростити щоденну експлуатацію авто.

Обмеження універсальних моделей та нові партнерства

Торік GM оголосила про інтеграцію Google Gemini у мільйони автомобілів Cadillac, Chevrolet, Buick і GMC 2022 модельного року та новіших. Gemini дає змогу спілкуватися з автомобілем природною мовою, керувати окремими функціями (зокрема клімат-контролем і аудіосистемою), а також підтримує "живі" голосові діалоги.

Проте у GM вважають, що універсальні AI-моделі мають обмежені можливості для повноцінної роботи з автомобільними системами.

Паралельно компанія співпрацює з неназваним розробником великої мовної моделі над впровадженням спеціалізованих функцій — зокрема прогнозного технічного обслуговування та глибокого аналізу телеметрії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що General Motors звільняє сотні IT-працівників заради фахівців зі штучного інтелекту. Компанія скорочує персонал, щоб оптимізувати витрати та звільнити ресурси для найму спеціалістів із навичками у сфері ШІ.

Автор:
Максим Кольц