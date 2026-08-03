Справа на 9 млн грн: постачальника харчів для Нацгвардії судитимуть за несплату податків

На Полтавщині постачальник продуктів для Нацгвардії приховав доходи та ухилився від сплати 9 млн грн податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора цього підприємства. Його звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

За даними слідства, протягом 2022–2023 років підприємство працювало за спрощеною системою оподаткування та постачало продукти харчування для однієї з військових частин Національної гвардії України. Загальна сума контрактів становила 455 млн грн.

Однак керівник компанії приховав у податковій звітності частину отриманого доходу за поставлену продукцію. Унаслідок махінацій підприємство занизило суму єдиного податку, через що державний бюджет недоотримав майже 9 млн грн.

Дії директора кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів у великих розмірах).

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищує 15 млн грн.