На ремонті корпусу медуніверситету Богомольця у Києві вкрали понад 15 млн грн

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Загальна сума збитків, завданих державному закладу, перевищує 15 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Деталі схеми

Слідство встановило, що в 2021 році під час проведення тендерів на ремонтні роботи організатори створювали видимість конкуренції між підконтрольними компаніями.

Після укладання договору з переможцем, у звітну документацію вносилися завідомо завищені дані про вартість та обсяги виконаних робіт.

Отримані бюджетні кошти перераховували на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання та переводили у готівку.

Хто отримав підозри

У межах розслідування про підозру повідомлено трьом особам, дії яких кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом службового зловживання в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Серед них - жінка, яка, за даними слідства, забезпечувала створення та участь підконтрольних підприємств у тендерах університету. Їй інкримінують службове підроблення та пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Під час санкціонованого обшуку вона намагалася втекти через вікно, однак її розшукали. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід із правом внесення 8 млн грн застави.

Також підозру повідомлено інженеру з технічного нагляду, який здійснював контроль за проведенням робіт, та колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів і будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Останній перебуває під нічним домашнім арештом.

Обвинувальні акти щодо інших осіб, які, за версією слідства, безпосередньо привласнили кошти університету, вже розглядаються у суді.

Нагадаємо, Господарський суд Києва скасував приватизацію колишньої будівлі Університету банківської справи у центрі Львова, який Фонд держмайна продав компанії львівського бізнесмена та батька голови Львівської ОВА Максима Козицького Зіновія Козицького.