У батька голови Львівської ОВА Козицького забрали приватизовану будівлю університету у центрі Львова

Господарський суд Києва скасував приватизацію колишньої будівлі Університету банківської справи у центрі Львова, який Фонд держмайна продав компанії львівського бізнесмена та батька голови Львівської ОВА Максима Козицького Зіновія Козицького.

Про це інформує Delo.ua.

Повернули державі освітню будівлю у центрі Львова

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, у державну власність повернули навчальний корпус колишнього Університету банківської справи у центрі Львова, який продали приватній компанії за 102 млн грн.

Йдеться про будівлю площею понад 1 300 кв. м, що є пам’яткою архітектури та належить державі в особі Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що попри законодавчі обмеження, будівлю приватизувало товариство з обмеженою відповідальністю, пов’язане з керівництвом Львівської ОВА.

Рішення про приватизацію обґрунтовували тим, що приміщення нібито не потрібне ні державі, ні балансоутримувачу. Водночас потреби Львівського національного університету імені Івана Франка в навчальних площах та гуртожитках, з огляду на збільшення кількості студентів і викладачів, Міністерство освіти і науки України не врахувало.

Повідомляється, що суд скасував рішення Фонду державного майна України, визнав недійсним договір купівлі-продажу та зобов’язав повернути будівлю державі.

Деталі приватизації

У 2023 році Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило всю будівлю на продаж зі стартовою ціною 11,8 млн грн. У січні 2024 року майно за 85 млн грн придбало ТзОВ «Айкю Холдинг».

За даними YouControl, фірма належить львівському бізнесмену Зіновію Козицькому.

ТОВ «АйКю Холдинг» орендувало будівлю на проспекті Шевченка, 9 у Фонду держмайна із лютого 2018 року. У цій будівлі розташовані конференц-центр IQholding і сайт новин Lviv.Media, що теж належать Зіновію Козицькому, пише zaxid.net. Також у будівлі працює кондитерська «Горіховий дім», співвласниками якої є Юрій Лопатинський і Світлана Джула, ІТ-компанія Nerdysoft Максима Лецюка та підрозділ модельного агентства з Києва One Models Lviv.

Зазначимо, що будівля на просп. Шевченка, 9 є памʼяткою архітектури місцевого значення. Будинок збудували у 1849 році та перебудували у 1888 році. У другій половині ХІХ ст. тут діяла гімназія, а у 2000-х працював інститут банківської справи.

Про Зіновія Козицького

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені в енергетиці. Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади працював у сімейному бізнесі.

Зіновію Козицькому належить готельний комплекс "Панорама Східниця", що розміщений на вул. Гірській у селищі Східниця.

Нещодавно Східницька селищна рада Львівської області продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 0,10 га за 2,5 млн грн у курортному містечку Східниця на Львівщині компанії з групи Зіновія Козицького "Нормаз Плаза".

Козицький також є власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" та засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Раніше повідомлялося, що хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів", що належать Козицькому.