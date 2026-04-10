У отца главы Львовской ОВА Козицкого забрали приватизированное здание университета в центре Львова

Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию бывшего здания Университета банковского дела в центре Львова, который Фонд госимущества продал компании львовского бизнесмена и отца главы Львовской ОВД Максима Козицкого Зиновия Козицкого.

Об этом информирует Delo.ua.

Вернули государству образовательное здание в центре Львова

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, в государственную собственность вернули учебный корпус бывшего Университета банковского дела в центре Львова, который продали частной компании за 102 млн грн.

Речь идет о здании площадью более 1300 кв. м, что является памятником архитектуры и принадлежит государству в лице Министерства образования и Украины.

Отмечается, что, несмотря на законодательные ограничения, здание приватизировало общество с ограниченной ответственностью, связанное с руководством Львовской ОВА.

Решение о приватизации обосновывали тем, что помещение якобы не нужно ни государству, ни балансодержателю. В то же время, потребности Львовского национального университета имени Ивана Франко в учебных площадях и общежитиях, учитывая увеличение количества студентов и преподавателей, Министерство образования и науки Украины не учло.

Сообщается, что суд упразднил решение Фонда государственного имущества Украины, признал недействительным договор купли-продажи и обязал вернуть здание государству.

Детали приватизации

В 2023 году Региональное отделение Фонда госимущества по Львовской, Закарпатской и Волынской областях выставило все здание на продажу со стартовой ценой 11,8 млн. грн. В январе 2024 года имущество за 85 млн грн приобрело ООО «Айкю Холдинг».

По данным YouControl, фирма принадлежит львовскому бизнесмену Зиновию Козыцкому.

ООО «АйКю Холдинг» арендовало здание по проспекту Шевченко, 9 у Фонда госимущества с февраля 2018 года. В этом здании расположены конференц-центр IQholding и новостной сайт Lviv.Media, также принадлежащие Зиновию Козыцкому, пишет zaxid.net. Также в здании работает кондитерская «Ореховый дом», совладельцами которой является Юрий Лопатинский и Светлана Джула, ИТ-компания Nerdysoft Максим Лецюк и подразделение модельного агентства из Киева One Models Lviv.

Отметим, что здание по просп. Шевченко, 9 является памятником архитектуры местного значения. Дом был построен в 1849 году и перестроен в 1888 году. Во второй половине ХІХ ст. здесь действовала гимназия, а в 2000-х работал институт банковского дела.

О Зиновии Козицком

Львовский бизнесмен Зиновий Козицкий – один из самых богатых в Украине. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 95 млн долларов. Больше всего его бизнесов сосредоточены в энергетике. Также его компании работают в гостиничном, медицинском, артбизнесе и других направлениях.

Зиновий Козицкий - отец действующего председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, который до этого работал в семейном бизнесе.

Зиновию Козицкому принадлежит гостиничный комплекс "Панорама Сходница", расположенный по ул. Горный в поселке Сходница.

Недавно Сходницкий поселковый совет Львовской области продал земельный участок под строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общепита площадью 0,10 га за 2,5 млн грн в курортном городке Сходница на Львовщине компании из группы Зиновия Козицкого "Нормаз Плаза".

Козицкий также является владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" и основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Ранее сообщалось, что хакер украл 127 млн € со счетов компаний ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов", принадлежащих Козыцкому.