"Укрзалізниця" повернула вендингові автомати в електричку на маршруті Львів – Хмельницький

"Укрзалізниця" відновила роботу вендингових автоматів у регіональній електричці підвищеного комфорту, яка курсує через Хмельницький, Тернопіль та Львів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

Переваги для пасажирів

Установлені автомати дозволяють пасажирам купувати товари безпосередньо під час поїздки. Основні характеристики сервісу:

оплата банківською карткою або пристроєм із NFC у кілька кліків;

розміщення продукції та цін у зоні прямої видимості;

розширений асортимент снеків і напоїв.

Співпраця з бізнесом

Наразі перевізник шукає партнерів у сфері автоматизованого продажу товарів і розглядає можливість встановлення вендингових автоматів в інших регіональних поїздах.

Що таке вендингові автомати

Вендинговий автомат — це пристрій для автоматизованого продажу товарів або послуг без участі продавця. Обладнання приймає оплату (готівкою, банківськими картками або через мобільні платіжні системи) і видає обрану продукцію (упаковані продукти харчування, напої, сувеніри чи засоби гігієни).

Раніше "Укрзалізниця" оголошувала аукціони з передачі в оренду комерційних площ на залізничних вокзалах. Серед лотів - місця для кавоматів, вендінгових автоматів, банкоматів, закладів харчування та складських приміщень.