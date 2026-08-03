"Укрзализныця" вернула вендинговые автоматы в электричку на маршруте Львов – Хмельницкий

"Укрзализныця" возобновила работу вендинговых автоматов в региональной электричке повышенного комфорта, курсирующую через Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Преимущества для пассажиров

Установленные автоматы позволяют пассажирам покупать товары непосредственно во время поездки. Основные характеристики сервиса:

оплата банковской картой или устройством с NFC в несколько кликов;

размещение продукции и цен в зоне прямой видимости;

расширенный ассортимент снеков и напитков.

Сотрудничество с бизнесом

В настоящее время перевозчик ищет партнеров в сфере автоматизированной продажи товаров и рассматривает возможность установки вендинговых автоматов в других региональных поездах.

Что такое вендинговые автоматы

Вендинговый автомат – это устройство для автоматизированной продажи товаров или услуг без участия продавца. Оборудование принимает оплату (наличными, банковскими картами или через мобильные платежные системы) и выдает выбранную продукцию (упакованные продукты питания, напитки, сувениры или средства гигиены).

Ранее "Укрзализныця" объявляла аукционы по передаче в аренду коммерческих площадей на железнодорожных вокзалах. Среди лотов – места для кофематов,вендинговых автоматов, банкоматов, заведений питания и складских помещений.