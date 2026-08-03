Аграриям могут продлить льготные кредиты из-за проблем с морским экспортом

Правительство готовит продление льготного кредитования, государственные гарантии и смягчение банковских требований для аграриев из-за усложнения морского экспорта. Решения должны обеспечить финансирование осенней посевной и подготовку к весенней кампании 2027 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Минагрополитики совместно с Министерством финансов, Министерством экономики, Национальным банком, банками и аграрными ассоциациями прорабатывают несколько механизмов поддержки:

продление кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для пополнения оборотных средств;

использование государственных гарантий;

смягчение требований банков к агропроизводителям;

привлечение финансирования под залог собранного урожая.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, Минфин завершает распределение государственных гарантий между банками, а НБУ работает над изменением требований к аграриям в качестве заемщиков.

Потребность в дополнительном финансировании возникла после временной приостановки захода судов в порты Великой Одессы в результате российских атак на гражданские суда.

В Минагрополитики сравнивают нынешние проблемы с морским экспортом с ситуацией в начале полномасштабного вторжения. В то же время, правительство планирует использовать альтернативные маршруты для перевозки аграрной продукции.

Одним из основных направлений будет оставаться Дунайский коридор. Также планируется активнее использовать сухопутные маршруты и более десяти сухих портов, созданных на западной границе Украины во время полномасштабной войны.

Финансовые и логистические решения должны помочь аграриям провести полевые работы, выполнить экспортные контракты и не допустить остановки производственного цикла.

Добавим, Кабмин готовит программу льготных кредитов под залог зерна для пострадавших аграриев из-за остановки экспорта через порты Большой Одессы. Это поможет фермерам провести осеннюю посевную и избежать вынужденных продаж урожая по заниженным ценам.