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В госбюджет поступило почти 18 млрд гривен военного сбора: на что потратят деньги

Военный сбор
Налогоплательщики перечислили почти 18 млрд грн военного сбора / Depositphotos

За июль 2026 года в специальный фонд государственного бюджета Украины поступило 17,9 млрд гривен военного сбора.

Новый порядок зачисления средств

С 1 июля 2026 года начал действовать новый порядок зачисления этих средств. Согласно внесенным изменениям в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", все поступления от уплаты военного сбора направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

Динамика поступлений и источники финансирования

Военный сбор, введенный в 2014 году, остается одним из ключевых инструментов привлечения внутренних ресурсов государства. За первое полугодие 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 94,24 млрд гривен военного сбора. Таким образом, общая сумма собранных средств с начала года превысила 112 млрд гривен.

Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны обеспечивается не только военным сбором, но и другими поступлениями государственного бюджета:

  • налогом на прибыль; 
  • НДС; 
  • НДФЛ; 
  • акцизным налогом; 
  • рентной платой; 
  • дивидендами от государственных предприятий; 
  • иными налогами и сборами.

Ранее сообщалось, что после завершения военного положения Украина может ввести новый налог на восстановление вместо военного сбора. Такой вариант правительство рассматривает для сохранения стабильных доходов государственного бюджета в период послевоенного обновления.

Автор:
Татьяна Ковальчук