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В госбюджет поступило почти 18 млрд гривен военного сбора: на что потратят деньги
За июль 2026 года в специальный фонд государственного бюджета Украины поступило 17,9 млрд гривен военного сбора.
Новый порядок зачисления средств
С 1 июля 2026 года начал действовать новый порядок зачисления этих средств. Согласно внесенным изменениям в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", все поступления от уплаты военного сбора направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.
Динамика поступлений и источники финансирования
Военный сбор, введенный в 2014 году, остается одним из ключевых инструментов привлечения внутренних ресурсов государства. За первое полугодие 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 94,24 млрд гривен военного сбора. Таким образом, общая сумма собранных средств с начала года превысила 112 млрд гривен.
Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны обеспечивается не только военным сбором, но и другими поступлениями государственного бюджета:
- налогом на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- акцизным налогом;
- рентной платой;
- дивидендами от государственных предприятий;
- иными налогами и сборами.
Ранее сообщалось, что после завершения военного положения Украина может ввести новый налог на восстановление вместо военного сбора. Такой вариант правительство рассматривает для сохранения стабильных доходов государственного бюджета в период послевоенного обновления.