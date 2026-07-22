Правительство рассматривает новый налог на восстановление вместо военного сбора после войны

После завершения военного положения, Украина может ввести новый налог на восстановление вместо военного сбора. Такой вариант правительство рассматривает для сохранения стабильных доходов государственного бюджета в период послевоенного обновления.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования EFF, информирует "Интерфакс-Украина".

Украина рассматривает налог на восстановление

Согласно документу, военный сбор для физических лиц будет действовать еще в течение трех лет после отмены военного положения. После этого правительство намерено обеспечить, чтобы доходы бюджета не сократились. Одним из возможных решений может стать введение налога на восстановление (reconstruction tax), заменяющего военный сбор в переходный послевоенный период.

"Мы обеспечим, чтобы доходы не уменьшились по истечении срока действия этого мероприятия. Одним из вариантов является введение налога на восстановление вместо военного налога", - говорится в документе украинской стороны.

В МВФ поддержали подобный подход. Фонд подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Украина намерена достичь первоначального бюджетного профицита на уровне 0,2–0,4% ВВП, что должно способствовать восстановлению финансовой и долговой устойчивости государства.

По оценке МВФ, для этого украинским властям необходимо продолжать меры по увеличению внутренних доходов и обеспечению стабильных налоговых поступлений в среднесрочной перспективе.

В Фонде также отметили, что после завершения военного положения расходы бюджета должны постепенно адаптироваться к новым условиям – с учетом сокращения оборонных расходов и увеличения финансирования программ восстановления, реконструкции и других государственных приоритетов.

В то же время при введении налога на восстановление его параметры будут определяться в законодательстве, которое будет регулировать переходный период после завершения войны.

По данным Государственной налоговой службы, в январе-июне 2026 года поступления от военного сбора в государственный бюджет составили 94,2 млрд. грн. Это на 19,2 млрд грн, или 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ставку военного сбора для физических лиц повысили с 1,5% до 5% с 1 декабря 2024 года.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.