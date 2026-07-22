Уряд розглядає новий податок на відбудову замість військового збору після війни

Після завершення воєнного стану Україна може запровадити новий податок на відбудову замість військового збору. Такий варіант уряд розглядає для збереження стабільних доходів державного бюджету в період післявоєнного відновлення.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом по програмі розширеного фінансування EFF, інформує "Інтерфакс-Україна".

Україна розглядає податок на відновлення

Згідно з документом, військовий збір для фізичних осіб діятиме ще протягом трьох років після скасування воєнного стану. Після цього уряд планує забезпечити, щоб доходи бюджету не скоротилися. Одним із можливих рішень може стати запровадження податку на відбудову (reconstruction tax), який замінить військовий збір у перехідний післявоєнний період.

"Ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після закінчення терміну дії цього заходу. Одним із варіантів є запровадження податку на відбудову замість військового податку", - зазначено у документі української сторони.

У МВФ підтримали такий підхід. Фонд наголосив, що в довгостроковій перспективі Україна має намір досягти первинного бюджетного профіциту на рівні 0,2–0,4% ВВП, що має сприяти відновленню фінансової та боргової стійкості держави.

За оцінкою МВФ, для цього українській владі необхідно продовжувати заходи зі збільшення внутрішніх доходів і забезпечення стабільних податкових надходжень у середньостроковій перспективі.

У Фонді також зазначили, що після завершення воєнного стану видатки бюджету мають поступово адаптуватися до нових умов - з урахуванням скорочення оборонних витрат та збільшення фінансування програм відновлення, реконструкції та інших державних пріоритетів.

Водночас у разі запровадження податку на відбудову його параметри визначатимуть у законодавстві, яке регулюватиме перехідний період після завершення війни.

За даними Державної податкової служби, у січні–червні 2026 року надходження від військового збору до державного бюджету становили 94,2 млрд грн. Це на 19,2 млрд грн, або 25,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ставку військового збору для фізичних осіб підвищили з 1,5% до 5% з 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.