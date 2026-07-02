Військовий збір приніс бюджету понад 94 млрд грн: на що витратять ці гроші

За січень–червень 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло майже 94,24 млрд грн військового збору. Із 1 липня цей платіж зараховується до спеціального фонду бюджету та спрямовується виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

За оперативними даними Державної казначейської служби, лише 1 липня до спеціального фонду державного бюджету надійшло 353,2 млн грн військового збору.

У Мінфіні нагадали, що ухвалені зміни до держбюджету-2026 також передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Після внесених змін загальний ресурс на оборону та безпеку становитиме 4,367 трлн грн.

У відомстві зазначили, що військовий збір, запроваджений у 2014 році, залишається одним із ключових інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави в умовах повномасштабної війни.

Окрім військового збору, фінансування потреб оборони забезпечується за рахунок податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, рентної плати, дивідендів державних підприємств, інших податків і зборів, а також внутрішніх державних запозичень.

Для порівняння, за підсумками 2025 року надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету становили 163,6 млрд грн.

Зміна порядку зарахування коштів пов'язана зі змінами до закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", які Верховна Рада ухвалила в червні.

Відтепер надходження від військового збору більше не зараховуються до загального фонду бюджету, а використовуються виключно для фінансування грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.