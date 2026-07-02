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Военный сбор принес бюджету более 94 млрд грн: на что потратят эти деньги

гривны
Военный сбор принес бюджету более 94 млрд. грн. / Depositphotos

За январь-июнь 2026 в общий фонд государственного бюджета Украины поступило почти 94,24 млрд грн военного сбора. С 1 июля этот платеж засчитывается в специальный фонд бюджета и направляется исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, только 1 июля в специальный фонд государственного бюджета поступило 353,2 млн грн военного сбора.

В Минфине напомнили, что принятые изменения в госбюджет-2026 также предполагают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн. грн., преимущественно за счет финансовой поддержки Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. После внесенных изменений общий ресурс на оборону и безопасность составит 4,367 трлн. грн.

В ведомстве отметили, что военный сбор, введенный в 2014 году, остается одним из ключевых инструментов мобилизации внутренних ресурсов государства в условиях полномасштабной войны.

Фото 2 — Военный сбор принес бюджету более 94 млрд грн: на что потратят эти деньги

Кроме военного сбора финансирование потребностей обороны обеспечивается за счет налога на прибыль, НДС, налога на доходы физических лиц, акцизного налога, рентной платы, дивидендов государственных предприятий, других налогов и сборов, а также внутренних государственных заимствований.

Для сравнения, по итогам 2025 года поступления от военного сбора в общий фонд государственного бюджета составили 163,6 млрд. грн.

Изменение порядка зачисления средств связано с изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", принятые Верховной Радой в июне.

Теперь поступления от военного сбора больше не зачисляются в общий фонд бюджета, а используются исключительно для финансирования денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Автор:
Татьяна Гойденко