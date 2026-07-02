Военный сбор принес бюджету более 94 млрд грн: на что потратят эти деньги

За январь-июнь 2026 в общий фонд государственного бюджета Украины поступило почти 94,24 млрд грн военного сбора. С 1 июля этот платеж засчитывается в специальный фонд бюджета и направляется исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, только 1 июля в специальный фонд государственного бюджета поступило 353,2 млн грн военного сбора.

В Минфине напомнили, что принятые изменения в госбюджет-2026 также предполагают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн. грн., преимущественно за счет финансовой поддержки Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. После внесенных изменений общий ресурс на оборону и безопасность составит 4,367 трлн. грн.

В ведомстве отметили, что военный сбор, введенный в 2014 году, остается одним из ключевых инструментов мобилизации внутренних ресурсов государства в условиях полномасштабной войны.

Кроме военного сбора финансирование потребностей обороны обеспечивается за счет налога на прибыль, НДС, налога на доходы физических лиц, акцизного налога, рентной платы, дивидендов государственных предприятий, других налогов и сборов, а также внутренних государственных заимствований.

Для сравнения, по итогам 2025 года поступления от военного сбора в общий фонд государственного бюджета составили 163,6 млрд. грн.

Изменение порядка зачисления средств связано с изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", принятые Верховной Радой в июне.

Теперь поступления от военного сбора больше не зачисляются в общий фонд бюджета, а используются исключительно для финансирования денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.