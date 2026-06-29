Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,06

EUR

51,13

+0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,78

EUR

51,51

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Порядок зачисления военного сбора в Украине меняют: куда платить средства с 1 июля

Военный сбор
Казначейство открывает новые счета для военного сбора / Depositphotos

С 1 июля 2026 года в Украине вступают в силу изменения по зачислению поступлений военного сбора. Теперь оплаченные средства будут направляться непосредственно в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Целевое назначение этих финансов четко определено — они будут использоваться исключительно на выплату игрового обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В связи с переходом на новый порядок зачисления средств Государственная казначейская служба Украины открывает новые бюджетные счета. Изменения касаются уплаты военного сбора по следующим кодам классификации доходов бюджета:

  • 11011000;
  • 11011001;
  • 11011600;
  • 11011700;
  • 11011800.

Налоговики призывают бизнес и граждан быть максимально внимательными при копировании платежных реквизитов с началом июля.

Рекомендуется плательщикам перед каждым исполнением платежей обязательно проверять обновленные реквизиты счетов в Электронном кабинете и на вебпортале Государственной налоговой службы.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .

Автор:
Татьяна Бессараб