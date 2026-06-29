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Порядок зачисления военного сбора в Украине меняют: куда платить средства с 1 июля
С 1 июля 2026 года в Украине вступают в силу изменения по зачислению поступлений военного сбора. Теперь оплаченные средства будут направляться непосредственно в специальный фонд Государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.
Целевое назначение этих финансов четко определено — они будут использоваться исключительно на выплату игрового обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
В связи с переходом на новый порядок зачисления средств Государственная казначейская служба Украины открывает новые бюджетные счета. Изменения касаются уплаты военного сбора по следующим кодам классификации доходов бюджета:
- 11011000;
- 11011001;
- 11011600;
- 11011700;
- 11011800.
Налоговики призывают бизнес и граждан быть максимально внимательными при копировании платежных реквизитов с началом июля.
Рекомендуется плательщикам перед каждым исполнением платежей обязательно проверять обновленные реквизиты счетов в Электронном кабинете и на вебпортале Государственной налоговой службы.
Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .