До держбюджету надійшло майже 18 млрд гривень військового збору: на що витратять гроші

За липень 2026 року до спеціального фонду державного бюджету України надійшло 17,9 млрд гривень військового збору.

Новий порядок зарахування коштів

З 1 липня 2026 року почав діяти новий порядок зарахування цих коштів. Відповідно до внесених змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", усі надходження від сплати військового збору спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Динаміка надходжень та джерела фінансування

Військовий збір, запроваджений у 2014 році, залишається одним із ключових інструментів залучення внутрішніх ресурсів держави. Упродовж першого півріччя 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 94,24 млрд гривень військового збору. Таким образом, загальна сума зібраних коштів з початку року перевищила 112 млрд гривень.

Фінансування потреб сектору безпеки й оборони забезпечується не лише військовим збором, а й іншими надходженнями державного бюджету:

податком на прибуток;

ПДВ;

ПДФО;

акцизним податком;

рентною платою;

дивідендами від державних підприємств;

іншими податками та зборами.

Раніше повідомлялося, що після завершення воєнного стану Україна може запровадити новий податок на відбудову замість військового збору. Такий варіант уряд розглядає для збереження стабільних доходів державного бюджету в період післявоєнного відновлення.