Румунія закуповує електроенергію з України через Молдову

Румунська енергетична компанія Nuclearelectrica закуповує електроенергію з України за сприяння молдовського постачальника Energocom. Імпорт має покрити дефіцит, який виник після зупинки першого енергоблока АЕС Чернаводе, та зменшити вплив нестачі електроенергії на ринок Румунії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Nuclearelectrica.

Компанія не уточнила обсяги закупівлі, вартість електроенергії та строки її постачання.

Nuclearelectrica та Energocom тривалий час співпрацюють у сфері енергетики. У 2023 році компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає взаємну підтримку та посилення стійкості енергосистем Румунії й Молдови.

У Nuclearelectrica зазначили, що нинішня ситуація в Румунії та регіоні ускладнена надзвичайно низьким рівнем води в Дунаї.

Компанія наголосила, що за таких умов довгострокові партнерства та стабільні комерційні відносини мають допомогти підтримувати роботу національної енергосистеми.

Через рекордну посуху та зниження рівня Дунаю АЕС "Чернавода" опинилася під загрозою зупинки: перший реактор уже відключений, а другому не вистачає води для охолодження. Щоб змінити річище та спрямувати воду до станції, 3 серпня військові застосували вибухівку та підірвали скелю Пиржоая.