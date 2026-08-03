Бізнес продовжує працювати "в плюс" попри брак кадрів та обстріли

Українські підприємства у липні 2026 року вп'яте поспіль надали позитивні оцінки результатам власної економічної діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на результати опитування НБУ.

У липні 2026 року ІОДА становив 50,1 порівняно з 50,4 у червні (у липні 2025 року — 48,3).

Збереженню оптимістичних оцінок більшості опитаних секторів сприяли надходження міжнародної фінансової допомоги, жвавий споживчий попит, бюджетне фінансування на відбудову інфраструктури та ремонт доріг, стабільна ситуація в енергетиці, поліпшення інфляційних очікувань і сезонний фактор.

Водночас стримуючий вплив на економічну активність мали посилення інтенсивності обстрілів критичних об'єктів, ускладнення логістики, незначне посилення курсових очікувань та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Ситуація в секторах економіки

Будівництво: вп'яте поспіль демонструє найвищі оцінки серед усіх секторів завдяки сприятливій погоді та фінансуванню відновлювальних робіт. Секторальний індекс у липні становив 54,2 (у червні — 54,5, у липні 2025 року — 50,6). Будівельники очікують подальшого зростання обсягів будівництва, нових замовлень та закупівлі сировини.

Торгівля: другий місяць поспіль надає позитивні оцінки завдяки достатній пропозиції товарів і сталому попиту. Секторальний індекс зріс до 50,8 (у червні — 50,6, у липні 2025 року — 51,2). Торговельні компанії очікують збільшення товарообороту та обсягу закупівель.

Промисловість: поліпшила оцінки результатів діяльності завдяки споживчому попиту та стабільній енергетиці. Секторальний індекс зріс до 50,7 (у червні — 50,0, у липні 2025 року — 48,6). Промисловці п’ятий місяць поспіль налаштовані на зростання випуску продукції, хоча оцінки експортних замовлень залишаються стриманими.

Сфера послуг: єдиний сектор, який стримано оцінив результати діяльності через зростання витрат, логістичні складнощі та брак кадрів. Секторальний індекс опустився до 48,8 (у червні — 50,2, у липні 2025 року — 45,8). Очікується зменшення обсягів наданих послуг.

Ціни та ринок праці

Респонденти всіх секторів очікують на подальше сповільнення темпів зростання закупівельних цін, сировини та вартості власної продукції. Лише у сфері послуг прогнозують незначне пришвидшення зростання тарифів на власні послуги.

Ситуація з кадрами залишається складною. Нарощувати чисельність працівників планує лише будівельна галузь. Торговельні компанії очікують на збереження поточного штату, тоді як підприємства промисловості та сфери послуг налаштовані на скорочення персоналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український бізнес четвертий місяць поспіль працював "в плюс" у червні. Попри дефіцит кадрів та руйнування, оптимізм на ринку тримався завдяки стабільній енергетиці, зовнішній допомозі та сезонному пожвавленню попиту.