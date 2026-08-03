"Укрзалізниця" наростила частку у перевезеннях будівельних матеріалів до 25%

Частка вагонів АТ "Укрзалізниця", залучених у перевезеннях мінерально-будівельних матеріалів, за підсумками першого півріччя 2026 року зросла до 25%.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

Загалом за січень–червень 2026 року залізницею транспортовано 13,07 млн тонн мінбудматеріалів, що на 9% менше за обсяги першого півріччя 2025 року. Понад половину від загального обсягу (54%) склали перевезення щебеню.

Другою за обсягами номенклатурою стала промислова сировина (земля, пісок, глина та природний камінь) — її частка сягнула 24%.

За напрямками перевезень зафіксовано таку динаміку:

Внутрішнє сполучення: перевезено 11 млн 620 тис. тонн (скорочення на 6% до першого півріччя 2025 року);

перевезено 11 млн 620 тис. тонн (скорочення на 6% до першого півріччя 2025 року); Експорт: транспортовано 1 млн 289 тис. тонн (падіння на 27%), при цьому 87% експортного обсягу спрямовано через західні прикордонні переходи;

транспортовано 1 млн 289 тис. тонн (падіння на 27%), при цьому 87% експортного обсягу спрямовано через західні прикордонні переходи; Імпорт: обсяги знизилися на 16% — до 160 тис. тонн.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року залізницею перевезли 74,7 млн т вантажів. Це на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне падіння припало на руду, вугілля та будівельні матеріали, тоді як перевезення зерна зросли.