Жодної угоди за тиждень: українські атаки в Чорному морі скоротили експорт вугілля з РФ

Атаки ЗСУ на російські об'єкти у Чорному морі та відмова міжнародних компаній страхувати судна спричинили дефіцит флоту для вивезення вугілля з РФ. Кількість доступних балкерів у регіоні впала на 28% за рік, через що експортери тижнями не можуть укласти жодної угоди.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію The Moscow Times.

Станом на 26 липня кількість суден для перевезення палива зменшилася на 21% порівняно з червнем і на 28% порівняно з липня минулого року. За даними Центру цінових індексів, у регіоні продовжували працювати 97 балкерів.

Причиною дефіциту стала відмова страхових компаній оформлювати страховки для суден, що заходять до Азово-Чорноморського басейну. Через це середньо- та великотоннажні балкери переходять в інші акваторії, а малотоннажні судна відправлені в холодний відстій.

Зупинка угод та вплив на експорт

Через брак транспорту російські експортери протягом тижня не уклали жодної угоди з продажу вугілля у Чорному морі. Одночасно скоротилася кількість суден у Японському морі. З урахуванням зростання попиту на російське вугілля в Південній Кореї це призвело до подорожчання перевезення судами Panamax (80 тис. тонн) з порту Східний на 5–10% за тиждень залежно від маршруту.

"Скорочення доступності суден може призвести до зростання цін на російське вугілля для покупців на $10–15 за тонну. Однак випереджаюче зростання вартості фрахту вдарить по рентабельності російських експортерів, крім того, можуть скоротитися обсяги експорту вугілля", – сказав радник керуючого фондом "Індустріальний код" Максим Шапошников.

Попри проблеми з логістикою, за даними аналітичної компанії Kpler, за підсумками липня морський експорт вугілля з Росії зріс на 11,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 7,9% порівняно з червнем, склавши 11,45 мільйона тонн.

Удари ЗСУ по морській логістиці РФ

24 липня Росія оголосила свою виключну економічну зону в Чорному морі небезпечною для судноплавства, попередивши про загрозу атак безпілотників. Таке рішення ухвалили після серії ударів ЗСУ по пов'язаних із РФ суднах, серед яких були танкери та кораблі, що заходили до російських портів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у період із 8 до 20 липня в Чорному та Азовському морях були атаковані щонайменше 124 судна, пов’язані з Росією. Серед них, за даними української сторони, 89 - танкери.

Зокрема українські сили в ніч на 15 липня 2026 року здійснили масштабну атаку на російську морську логістику в Чорному морі, уразивши 17 нафтових танкерів, два газовози та один буксир. Ця успішна операція стала продовженням серії ударів в Азовському морі та є частиною стратегії Києва з блокування експорту палива, яке фінансує воєнний бюджет Кремля.