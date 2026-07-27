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Перевезення цементу залізницею впали: експорт скоротився майже вдвічі

цемент
Експорт цементу залізницею впав на 44,6% / Freepik

У першому півріччі 2026 року обсяг експорту цементу залізницею в Україні скоротився на 44,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом залізничним транспортом перевезли майже 1,95 млн тонн цементу, що на 15,1% менше у річному вимірі.

Як пише Delo.ua, про це інформує RAIL.insider.

Експорт цементу різко скоротився

Основну частину залізничних перевезень цементу становили внутрішні поставки. Їхній обсяг склав 1 млн 399,3 тис. тонн, або 72% від загального показника. Порівняно з минулим роком внутрішні перевезення зросли на 7,2%.

Зокрема, у червні 2026 року залізницею у внутрішньому сполученні перевезли 356 тис. тонн цементу. Це стало найвищим місячним показником за останні три з половиною роки.

Водночас експортні перевезення демонстрували протилежну динаміку. За пів року залізницею було відправлено за кордон 547,3 тис. тонн цементу, що майже на половину менше, ніж роком раніше.

Серед основних причин скорочення експорту називають запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (СВАМ), зростання вартості електроенергії та безпекові ризики.

нагадаємо, у першому півріччі 2026 року залізницею перевезли 74,7 млн т вантажів. Це на 6,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основне падіння припало на руду, вугілля та будівельні матеріали, тоді як перевезення зерна зросли.

Автор:
Ольга Опенько