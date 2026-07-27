Перевозки цемента по железной дороге упали: экспорт сократился почти вдвое

В первом полугодии 2026 года объем экспорта цемента по железной дороге в Украине сократился на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности железнодорожным транспортом перевезли почти 1,95 млн тонн цемента, что на 15,1% меньше в годовом измерении.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

Экспорт цемента резко сократился

Основную часть железнодорожных перевозок цемента составляли внутренние поставки. Их объем составил 1 млн. 399,3 тыс. тонн, или 72% от общего показателя. По сравнению с прошлым годом, внутренние перевозки выросли на 7,2%.

В частности, в июне 2026 года по железной дороге во внутреннем сообщении перевезли 356 тыс. тонн цемента. Это стало самым высоким месячным показателем за последние три с половиной года.

В то же время, экспортные перевозки демонстрировали противоположную динамику. За полгода по железной дороге было отправлено за границу 547,3 тыс. тонн цемента, что почти на половину меньше, чем годом ранее.

Среди основных причин сокращения экспорта называют введение механизма углеродной корректировки импорта (СВАМ), рост стоимости электроэнергии и риски безопасности.

Напомним, в первом полугодии 2026 года по железной дороге перевезли 74,7 млн т грузов. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основное падение пришлось на руду, уголь и строительные материалы, в то время как перевозка зерна выросла.