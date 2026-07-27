Европейский конкурент SpaceX планирует привлечь $300 млн инвестиций

Европейский космический стартап The Exploration Company (TEC) ведет переговоры о привлечении не менее $300 млн инвестиций. Соглашение может поднять оценку компании до более чем $2 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Одним из ключевых инвесторов может стать новый прапорманский фонд Брюсселя – Scaleup Europe Fund, которым управляет шведская группа EQT. Переговоры продолжаются, поэтому окончательные суммы и параметры соглашения еще могут измениться. Представители EQT и TEC отказались от комментариев.

Стартап основала в 2021 году Генеральный директор Элен Юби. Компания разрабатывает первую в Европе многоразовую капсулу для транспортировки грузов, а в будущем — и людей в Международную космическую станцию.

Главная семья космических кораблей TEC называется Nyx. Кроме того, на своем сайте компания отметила разработку собственного ракетного двигателя Storm. TEC является одной из двух компаний, получивших первоначальное финансирование от Европейского космического агентства (ESA) для создания коммерческого сервиса доставки на низкую околоземную орбиту до 2028 года.

Офисы стартапа расположены в Германии, Франции, Люксембурге, Испании, Италии, США и ОАЭ. Ранее TEC уже привлекла около $160 млн от таких фондов, как Balderton, Bessemer, EQT Ventures, Plural, Partech и Vsquared.

Ранее сообщалось, что SpaceX построит собственный газопровод в Техасе для запусков ракет Starship следующего поколения. 13-километровый объект под названием Starpipe планируется ввести в эксплуатацию в начале 2027 года.