Стала известна дата аукционов по продаже "Демуринского ГОКа" и "Мотордеталь-Конотоп"

Фонд государственного имущества назначил на 20 октября 2026 аукционы по продаже 100% уставного капитала "Демуринского горно-обогатительного комбината" и "Мотордеталь-Конотоп". Вместе с корпоративными правами покупателям передадут права требования к этим предприятиям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Оба актива были взысканы в доход государства по решениям судов в рамках санкционного законодательства. После этого их передали в управление Фонда госимущества для последующей продажи через электронные аукционы.

На торги выставят два отдельных пула активов:

100% уставного капитала "Демуринского горно-обогатительного комбината" и права требования к предприятию;

100% уставного капитала "Мотордеталь-Конотоп" и права требования к предприятию.

Аукционные комиссии также одобрили проекты объявлений о продаже и определили периоды между повторными торгами, если первые аукционы не состоятся.

Объявление должны быть обнародованы на сайте Фонда госимущества и в системе "Прозорро.Продажи". В документах укажут стартовые цены, условия торгов и требования к потенциальным покупателям.

Кабинет министров утвердил условия и стартовые цены продажи обоих активов 15 июля 2026 года. В уведомлении Фонда госимущества суммы не приводятся.

Напомним, что первый аукцион по продаже национализированного завода "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший российскому сенатору, не состоялся. Фонд государственного имущества Украины планировал провести торги 12 марта 2025 года, однако желающих купить завод не нашлось.

Похожая история была и с Демуринским горно-обогатительным комбинатом.