Завод "Мотордеталь-Конотоп", конфискованный у российского сенатора, не смогли продать из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже принадлежащего российскому сенатору национализированного завода "Мотордеталь-Конотоп" не состоялся. Фонд государственного имущества Украины планировал провести торги 12 марта 2025 года, однако желающих купить завод не нашлось.

Об этом сообщается в системе "Рrozorro.Продажи".

Согласно протоколу электронных торгов от 11.03.2025, аукцион по продаже лота стоимостью почти 280 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Уставный капитал ООО "Мотордеталь-Конотоп" составляет 37 млн грн. Объект находится в городе Конотоп Сумской области с удобной локацией возле центра МВД, торгового центра, отделения почты, парка и железной дороги. Стартовая цена предприятия определена на уровне 278532525 гривен.

Дата следующего аукциона пока неизвестна.

О заводе "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" – один из крупнейших заводов в Европе, занимающийся производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. В состав предприятия входят 56 объектов недвижимости, в том числе: цеха, корпуса, гаражи, административные корпуса, резервуары для воды, спортивная площадка, мойка и т.д.

Причастность российского сенатора

В 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову. С тех пор предприятие находится в управлении ФГИУ, который принимает меры по его подготовке к реализации.

По данным СБУ, до полномасштабного вторжения в РФ продукцию украинского завода российский сенатор Калашников поставлял для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопа были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Напомним, в сентябре 2024 года Фонд государственного имущества принял решение о приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Стартовая цена была определена на уровне 278,5 млн. грн. Вырученные средства планируется отнести в государственный бюджет и направить в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.