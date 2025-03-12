Завод "Мотордеталь-Конотоп", конфіскований у російського сенатора, не змогли продати через відсутність покупців

Аукціон з продажу націоналізованого заводу "Мотордеталь-Конотоп", який належав російському сенатору, не відбувся. Фонд державного майна України планував провести торги 12 березня 2025 року, проте бажаючих купити завод не знайшлося.

Про це повідомляється в системі "Рrozorro.Продажі".

Згідно з протоколом електронних торгів від 11.03.2025, аукціон з продажу лоту, вартістю майже 280 млн грн, не відбувся через відсутність покупців.

Зазначено, що статутний капітал ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" становить 37 млн грн. Об'єкт знаходиться у місті Конотоп Сумської області, зі зручною локацією біля центру МВС, торгового центру, відділення пошти, парку та залізниці. Стартова ціна підприємства визначена на рівні 278 532 525 гривень.

Дата наступного аукціону наразі невідома.

Про завод "Мотордеталь-Конотоп"

"Мотордеталь-Конотоп" - один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До складу підприємства входять 56 об’єктів нерухомості, серед них: цехи, корпуси, гаражі, адміністративні корпуси, резервуари для води, спортивний майданчик, мийка тощо.

Причетність російського сенатора

У 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яке належало сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову. Відтоді підприємство перебуває в управлінні ФДМУ, який вживає заходів для його підготовки до реалізації.

За даними СБУ, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу російський сенатор Калашников постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн. Виручені кошти планується зарахувати до державного бюджету та спрямувати у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.