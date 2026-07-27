С 27 июля по 31 августа 2026 года продолжается прием заявок на бесплатное обучение женщин по программе She Drives. Проект предусматривает обязательное трудоустройство выпускниц на транспортных и логистических предприятиях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессс-лужба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Более 100 женщин уже прошли обучение, а более 40 выпускниц работают водителями транспорта.

"Сегодня транспортная отрасль Украины нуждается в тысячах новых специалистов. Мы не можем позволить себе терять потенциал людей из-за устаревших стереотипов. Именно поэтому Мининфраструктуры поддерживает проект She Drives , открывающий женщинам реальные возможности для получения новой профессии и достойной работы", — отметил министр Николай Калашник.

Направления обучения и регион

Участницы могут выбрать одно из четырех направлений:

в автобусе (категория " D ") — Винница, Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Львов, Николаев, Харьков, Хмельницкий;

Львов, Николаев, Харьков, Хмельницкий; в одышка грузовика (категория " C ", массой более 7,5 т) - Винница, Кривой Рог, Одесса, Хмельницкий;

в одежду грузовика (категория " CЕ ", массой более 7,5 т с прицепом более 0,75 т (750 кг)) — Белая Церковь, Днепр, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Харьков;

в одейке троллейбуса (категория " T ") — Черкассы.

Условия участия

Заявки принимают через онлайн-анкету на сайте She Drives. Предпочтение отдается кандидаткам, которые живут в целевых регионах, имеют опыт управления, полное среднее образование и отвечают требованиям выбранной категории.

Обучение проходит в автошколах-партнерах и включает в себя теорию, практику и сдачу экзаменов. Участницам оказывают психологическую поддержку, лекции по развитию навыков и помощь в подготовке к собеседованиям.

Напомним, в апреле проект Reskilling Украина проводил набор на бесплатное обучение женщин рабочим профессиям в сфере транспорта, производства и строительства.