Українські жінки можуть безоплатно опанувати професію водійки у 10 регіонах: умови програми

З 27 липня до 31 серпня 2026 року триває прийом заявок на безоплатне навчання жінок за програмою She Drives. Проєкт передбачає обов’язкове працевлаштування випускниць на транспортних і логістичних підприємствах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Понад 100 жінок уже пройшли навчання, а понад 40 випускниць працюють водійками.

"Сьогодні транспортна галузь України потребує тисяч нових фахівців. Ми не можемо дозволити собі втрачати потенціал людей через застарілі стереотипи. Саме тому Мінінфраструктури підтримує проєкт She Drives, який відкриває жінкам реальні можливості для здобуття нової професії та гідної роботи", — зазначив міністр Микола Калашник.

Напрямки навчання та регіон

Учасниці можуть обрати один із чотирьох напрямів:

в одійка автобуса (категорія " D ") — Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Харків, Хмельницький;

Львів, Миколаїв, Харків, Хмельницький; в одійка вантажівки (категорія " C ", масою понад 7,5 т) — Вінниця, Кривий Ріг, Одеса, Хмельницький;

в одійка вантажівки (категорія " CE ", масою понад 7,5 т з причепом понад 0,75 т (750 кг)) — Біла Церква, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків;

в одійка тролейбуса (категорія " T ") — Черкаси.

Умови участі

Заявки приймають через онлайн-анкету на сайті She Drives. Перевага надається кандидаткам, які мешкають у цільових регіонах, мають досвід кермування, повну загальну середню освіту та відповідають вимогам обраної категорії.

Навчання проходить в автошколах-партнерах і включає теорію, практику та складання іспитів. Учасницям надають психологічну підтримку, лекції з розвитку навичок і допомогу в підготовці до співбесід.

Нагадаємо, у квітні проєкт Reskilling Ukraine проводив набір на безкоштовне навчання жінок робітничим професіям у сферах транспорту, виробництва та будівництва.