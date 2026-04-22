В Україні стартував набір на безкоштовне навчання жінок робітничим професіям: перелік напрямків

автомайстерня, жінка, автомеханік
В Україні жінки можуть безкоштовно опанувати робітничі професії / Freepik

Проєкт Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки оголосив про відкриття набору на  навчальні програми для жінок у межах ініціативи OnTrack. Курси пропонують українкам безоплатне професійне навчання з проживанням та харчуванням, щоб здобути затребувані на ринку праці технічні навички.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Метою програми є допомога жінкам у здобутті затребуваних на ринку праці професій у сферах транспорту, виробництва та будівництва.

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначила: "Сьогодні для українського ринку праці критично важливо розширювати можливості для людей, які хочуть здобути нову професію, підвищити свою економічну стійкість і знайти роботу у сферах, де є попит на кадри".

За її словами, відомство підтримує ініціативи, які допомагають жінкам опановувати нові спеціальності, зокрема ті, де вони раніше були представлені менше.

Наразі доступне навчання за такими напрямами:

  • водійка вантажівки категорії C; 
  • водійка вантажівки з причепом категорії CE; 
  • автомеханікиня; 
  • водійка вилкового навантажувача; 
  • водійка фронтального навантажувача; 
  • операторка екскаватора; 
  • майстриня штукатурних і декоративних робіт; 
  • зварювальниця.

Курс передбачає теоретичну підготовку та практичні заняття. Під час навчання учасницям забезпечують безкоштовне проживання та харчування. Команда проєкту надає супровід, доступ до актуальних вакансій та допомогу з працевлаштуванням.

Проєкт реалізується шведською організацією Beredskapslyftet за підтримки уряду Швеції та приватних партнерів. Детальна інформація про програми, вимоги до учасниць та форма для реєстрації доступні на офіційному сайті проєкту Reskilling Ukraine.

Раніше повідомлялося, що 763 українки долучилися до державної програми, яка відкриває двері до професій, традиційно вважалися чоловічими. Найчастіше українки обирають фах верстатниці та операторки котельні.

Автор:
Тетяна Ковальчук